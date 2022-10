Google ha davvero in cantiere un Pixel 7 Mini?

Google ha in cantiere un ulteriore smartphone Pixel della serie 7? A quanto pare sì, o almeno è ciò che il codice sorgente di Pixel 7 sembra suggerire. E riprendendo una voce diffusa un po' di tempo fa da un popolare informatore cinese, potrebbe proprio trattarsi di Pixel 7 Mini.

Questi potrebbero essere i primi indizi di Google Pixel 7 Mini

Il codice sorgente di Pixel 7 sembra nascondere riferimenti a non uno, bensì due dispositivi ai quali il colosso di Mountain View starebbe lavorando. Il primo porta come nome in codice “Felix“. Sappiamo ormai da tempo che con ciò ci si riferisce a Pixel Fold, il primo pieghevole di casa Google, di recente protagonista di una nuova serie di rumors.

Il secondo, invece, viene indicato con nome in codice “Lynx“, ed è proprio questo che potrebbe essere il terzo modello della serie Pixel 7, anche se non è ancora chiaro di quale modello possa trattarsi nello specifico: Mini o Ultra?

Secondo lo sviluppatore Kuba Wojciechowski, potremmo trovarci di fronte ai primi indizi su Pixel 7 Mini. Questo perché, stando a quanto trapelato dal codice, lo smartphone utilizzerà lo stesso pannello del display di Pixel 6, Pixel 6a e Pixel 7, per cui sembra improbabile che un Pixel 7 Ultra utilizzi un display peggiore del 7 Pro.

Oltre ciò, il codice suggerisce che la fotocamera ultra-grandangolare e quella frontale utilizzeranno i sensori IMX712 di Sony, mentre ad alimentarlo sarà il chip WCN6740 di Qualcomm. Al momento questo è tutto quello che sappiamo. Non ci resta che attendere per ulteriori dettagli.

