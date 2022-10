iPad Pro con M2 sta arrivando: annuncio ufficiale entro pochi giorni?

Un noto analista del settore ha suggerito in queste ore che il nuovo iPad Pro con processore M2 sarebbe proprio dietro l'angolo, con l'annuncio atteso entro pochi giorni. La nuova lineup di tablet sarà quindi svelata a breve, ma per i Macbook Pro ci sarà ancora da aspettare.

Nuovo iPad entry-level e iPad Pro con M2 in arrivo

Secondo quanto riferito da Mark Gurman, noto giornalista e analista del settore, l'annuncio della nuova gamma di iPad Pro con M2 arriverà a breve: nessuna presentazione in vista, Apple si limiterà a pubblicare un comunicato stampa con i dettagli sui nuovi prodotti in vendita.

I nuovi iPad Pro con M2 (nomi in codice J617 e J620) manterranno l'attuale design con display da 11″ e 12,9″ ma le novità non mancheranno di sicuro. Sembrerebbe, infatti, che questi nuovi dispositivi possano guadagnare la nuova ricarica MagSafe, oltre alla ricarica wireless inversa con cui ricaricare l'iPhone oppure la custodia delle AirPods.

In concomitanza con il lancio di iPad Pro, sarà pubblicato anche l'aggiornamento 16.1 di iPadOS ed un nuovo iPad entry-level: questo nuovo tablet sarà dotato dal chip A14 Bionic, attualmente sfruttato da iPhone 12 e iPad Air 4.

Il nuovo iPad entry-level (nome in codice J272) potrebbe avere un design tutto nuovo e finalmente una porta USB-C, che andrà a sostituire quella lightning. Secondo Gurman, inoltre, questo tablet potrà sfruttare anche la connettività 5G.

Non ci resta quindi che attendere ancora pochi giorni prima che Apple possa finalmente svelare questa nuova lineup di tablet, ma per quanto riguarda i nuovi Macbook Pro sembra che ci sia da aspettare ancora un po'. Secondo Gurman infatti, Apple presenterà la nuova linea entro la fine del 2022 ma non in contemporanea con gli iPad.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il