WhatsApp: arriva il pulsante Modifica per i messaggi, ecco come funziona

I primi indizi emersero sul Web un bel po' di anni fa, ma poi non se ne fece più nulla. Adesso, però, a distanza di anni dalla prima volta che se n'è parlato, WhatsApp starebbe finalmente sviluppando una funzionalità che permetterà di modificare i messaggi di testo su Android, iOS e PC Windows/Mac.

Aggiornamento del 17/10: WhatsApp ha iniziato a rendere disponibile questa funzionalità per alcuni utenti del programma Beta, che hanno già potuto testarne il funzionamento. Troverete tutti i dettagli nelle varie sezioni dell'articolo.

WhatsApp lavora al pulsante per modificare i messaggi inviati

Ad individuare la nuova funzionalità è stato il team di WABetaInfo, che ha scovato in WhatsApp Desktop un nuovo pulsante modifica. Questo pulsante consentirà di apportare modifiche e correzioni a messaggi già inviati, in un modo abbastanza simile a quanto già accade con Telegram. Al momento, non è ancora chiaro se sarà possibile modificare i messaggi sin da subito o se occorrerà attendere del tempo dal momento della pubblicazione.

Inoltre, non dovrebbe essere disponibile una cronologia delle modifiche. Tuttavia, poiché questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, potrebbe subire delle variazioni e dei miglioramenti prima del rilascio ufficiale. Come anticipato, la funzionalità è al momento stata individuata solo per Desktop e non è ancora chiaro quando verrà distribuita ufficialmente.

Intanto, ricordiamo che anche Twitter sta lavorando ad una funzionalità simile. Il social, infatti, starebbe testando un nuovo pulsante che permette di modificare un tweet a partire dai 30 minuti successivi alla pubblicazione sulla piattaforma, con tanto di cronologia delle modifiche che permette agli utenti di leggere le versioni precedenti del post.

Aggiornamento del 17/10: WhatsApp inizia a distribuire la nuova feature, ecco come funziona

Come già anticipato, WhatsApp avrebbe in queste ore iniziato a rendere disponibile la nuova funzione Modifica per alcuni utenti in possesso dell'app Beta. Queste persone hanno già avuto modo di utilizzare la funzionalità, per cui ci è possibile spiegarne il funzionamento in questa prima fase di test.

E dunque, come funziona il nuovo pulsante Modifica? In realtà è tutto molto semplice. Dopo aver inviato un messaggio, premendo a lungo su di esso apparirà nel menù a tendina la nuova voce Modifica. Si hanno a disposizione solamente 15 minuti (dal momento in cui il messaggio è stato inviato) per modificarlo, dopodiché sembra che non sia più possibile apportare cambiamenti.

I messaggi modificati verranno contrassegnati dalla voce “modificato“, grazie alla quale gli utenti potranno sapere che quel messaggio ha subito una modifica, ma a quanto pare pur cliccando sulla dicitura non sarà possibile risalire al messaggio originale.

Ciò che fa un po' storcere il naso, tuttavia, è che WhatsApp non garantisce che il messaggio modificato sia visibile per tutti. Nel senso, il destinatario del messaggio dovrà accendere lo smartphone e accedere a WhatsApp entro un giorno dalla modifica: in caso contrario, il messaggio che visualizzerà sarà quello originale.

Come già detto, si tratta comunque di una funzione ancora in fase di test e il suo funzionamento potrebbe cambiare prima del lancio ufficiale.

