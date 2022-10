Rimettiti in forma con il tapis roulant Geemax C2: oggi in sconto a meno di 360€

Se avete necessità di rimettervi rapidamente in forma, oppure state progettando di allestire una piccola palestra casalinga, l'offerta che propone oggi Banggood sul tapis roulant 2 in 1 Geemax C2 potrebbe fare proprio al caso vostro!

Geemax C2: il tapis roulant pieghevole 2 in 1 per rimettersi subito in forma, oggi in sconto

La peculiarità del tapis roulant Geemax C2 è la sua particolare forma pieghevole in grado di trasformarlo in un walking pad per sessioni di allenamento più leggero. La sua natura 2 in 1 lo rende perfetto per l'utilizzo anche durante altre attività, come per esempio la camminata leggera mentre si lavora ad una stending desk.

Il Geemax C2 è in grado di sopportare un peso di 120 KG con una velocità massima di 12 Km/h. Tramite il display touch è possibile impostare il tipo di allenamento e tener traccia in tempo reale della velocità, distanza percorsa e calorie bruciate.

Questo tapis roulant è dotato anche di speaker bluetooth, per collegare il proprio smartphone ed ascoltare musica durante l'allenamento. Il Geemax C2 può essere chiuso e riposto facilmente grazie alle rotelle quando non è in utilizzo. Questa soluzione vi permetterà di non ingombrare la stanza inutilmente e risparmiare spazio.

Oltre allo sconto proposto da Banggood, è possibile ottenere un ulteriore 8% di sconto su questo prodotto riscattando il coupon in questa pagina. Il prezzo finale sarà quindi di 356.6€.

