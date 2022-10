Redmi A70: ufficiale la nuova Smart TV per l’intrattenimento di tutta la famiglia

Xiaomi ha lanciato un nuovo televisore a marchio Redmi: parliamo di Smart TV A70, un dispositivo dall'elevato rapporto qualità-prezzo pronto ad offrire alle famiglie la migliore esperienza entertainment di sempre.

Redmi Smart TV A70: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Redmi Smart TV A70 è disponibile nella sola colorazione nera, sfoggia un bellissimo schermo da 70″ con risoluzione 4K e presenta un corpo in metallo con cornici ultra-sottili che circondano il display. Il televisore è dotato di piedi removibili ed una staffa che permette di installarlo alle pareti.

Il dispositivo supporta un miliardo colori, copre il 78% della gamma di colori DCI-P3, offre una retroilluminazione diretta ed una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Al suo interno, Redmi Smart TV A70 nasconde un processore quad-core A35, supportato di 1.5 GB di RAM e 8 GB di memoria flash.

Tra le altre caratteristiche troviamo un modulo Wi-Fi 2.4G per trasmettere lo schermo a dispositivi con Android, Windows o MacOS e tecnologia a infrarossi, oltre a due altoparlanti da 10 W ad alta potenza che offrono un'ottima esperienza audio. Redmi Smart TV A70 dispone poi di due porte USB, due HDMI, un'antenna, S/PDIF, un ingresso AV e una porta di rete.

Altra funzionalità molto interessante è la possibilità di utilizzare il televisore per controllare dispositivi della smart home attraverso l'apposita app Xiaomi; ed il supporto per diversi servizi di streaming e TV come Kiwi TV, Aurora TV e Mango TV.

Infine, stando a quanto riferito dall'azienda, il dispositivo è stato sottoposto a diversi controlli di qualità: i pulsanti sono stati premuti ripetutamente migliaia di volte e hanno continuato a funzionare correttamente anche a temperature fino a 60 gradi ed a -25 gradi

Redmi Smart TV A70 – Disponibilità e prezzo

Redmi Smart TV A70 potrà essere acquistata in Cina al prezzo di 2.199 yuan (poco più di 310€ al cambio) a partire dal prossimo 31 ottobre 2022. Purtroppo, al momento non si hanno ancora informazioni su un probabile debutto anche in altri mercati. Restiamo in attesa di aggiornamenti.

