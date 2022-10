iPadOS 16.1 sta arrivando: un leak rivela la data d’uscita

Le nuove versioni di iOS sono solite arrivare sui dispositivi Apple compatibili in contemporanea, ma quest'anno abbiamo assistito ad un evento insolito. iPadOS 16, la versione software dedicata agli iPad, è stata svelata ma non è ancora arrivata a bordo dei tablet di Cupertino. A quanto pare l'azienda potrebbe puntare direttamente al rilascio di iPadOS 16.1.

iOS 16 potrebbe arrivare su iPad direttamente come iPadOS 16.1

Stando alle ultime indiscrezioni, iPadOS 16.1 arriverà sugli iPad compatibili il prossimo 24 ottobre. A suggerirlo è Mark Gurman, noto analista di Bloomberg che è solito anticipare le nuove pubblicazioni da parte di Apple.

Come confermato anche dal colosso di Cupertino, il ritardo di iOS 16 costringerà Apple a pubblicare su iPad direttamente la versione aggiornata iPadOS 16.1. L'aggiornamento dovrebbe quindi arrivare in una settimana cruciale per Cupertino, ovvero quella dedicata ai risultati finanziari del trimestre.

Mentre su iPad debutterà finalmente iOS 16 (ovviamente sotto forma di iPadOS 16.1), nella stessa settimana potrebbero arrivare anche i tanto attesi annunci dei nuovi iPad entry-level, iPad Pro con M2 e i rinnovati Macbook Pro con M2 Pro e M2 Max.

Intanto ricordiamo che durante l'ultimo keynote Apple ha presentato non solo l'ultima versione di iOS ma anche i nuovi iPhone 14 e tante altre novità!

