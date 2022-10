vivo: ecco quali modelli avranno Funtouch OS 13 e Android 13

Anche se non è l'interfaccia più in hype nel mondo Android, vivo e iQOO si stanno preparando ad accogliere la nuova Funtouch OS 13 basata su Android 13. Nel mentre si parla delle novità per la variante cinese, cioè Origin OS, la compagnia ha pubblicato la prima parte della roadmap ufficiale del major update. Vediamo quindi quali saranno gli smartphone che riceveranno l'aggiornamento basato sull'ultima versione di Android.

Funtouch OS 13 e Android 13 stanno arrivando: ecco i modelli vivo e iQOO compatibili

Per il momento, manca un annuncio ufficiale sulla Funtouch OS 13, perciò non sappiamo ancora di preciso quali novità attenderci. Concentriamoci quindi su quali modelli di smartphone vivo e iQOO, specificando però che si tratta di una roadmap ancora incompleta.

Beta Stabile Stabile Italia vivo X80 vivo X80 Pro ✔️ vivo X70 vivo X70 Pro vivo X70 Pro+ vivo X60 vivo X60 Pro vivo X60 Pro+ vivo V25 vivo V25 Pro vivo V23 vivo V23 Pro vivo V23e vivo V21 vivo V21e vivo Y35 vivo Y22 vivo T1 vivo T1 5G vivo T1 Pro 5G vivo T1x iQOO 9 ✔️ iQOO 9 Pro ✔️ iQOO 9T Fine ottobre iQOO 9 SE Fine ottobre iQOO 7 Metà dicembre iQOO 7 Legend Metà dicembre iQOO Neo 6 Fine ottobre iQOO Z6 Metà novembre iQOO Z6 5G Metà novembre iQOO Z6 Pro Metà novembre iQOO Z6 Lite 5G Metà gennaio iQOO Z5 Metà dicembre iQOO Z3 5G Metà dicembre

