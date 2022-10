Genshin Impact è in arrivo in italiano: la conferma ufficiale

Fin dal debutto, l'RPG Open World Genshin Impact ha catturato l'attenzione degli appassionati per il suo stile (che ha generato un po' di polemiche all'inizio) ma sopratutto per il suo gameplay frenetico e la possibilità di esplorare un mondo enorme da smartphone e console. Siete tra quelli che aspettano l'arrivo della lingua italiana? Niente paura perché finalmente è arrivata la conferma ufficiale di HoYoverse ed ora sappiamo quando esce Genshin Impact in Italiano!

Genshin Impact: tutto sui prossimi aggiornamenti in arrivo

La notizia è arrivata direttamente dal team di sviluppo: Genshin Impact sarà interamente tradotto in Italiano e non ci sarà nemmeno da attendere troppo prima di vedere questa novità. L'hype è di certo alle stelle: in tanti hanno rinunciato al titolo a causa della lingua ed ora avranno la possibilità di avvicinarsi a questo particolare action RPG. Un vantaggio per gli utenti ma soprattutto per il team, che vedrà sicuramente un aumento del numero di giocatori.

Ci saranno due aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi ed in questo approfondimento andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo.

Le novità dell'aggiornamento di novembre

L'aggiornamento del mese di novembre è dietro l'angolo e porterà il gioco alla versione 3.2 (L'Akasha batte, la fiamma del kalpa sorge): in alto trovate il trailer ufficiale mentre di seguito l'elenco di tutte le novità.

Il gran finale della missione dell'Archon di Sumeru

Un epico scontro con il terzo boss appartenente ai Messaggeri dei Fatui, il Menestrello

Due nuovi personaggi giocabili: Sua Eccellenza Minore Kusanali, ossia Nahida, e Layla

L'evento “Micofrenesia favolosa” in cui poter catturare e addestrare i propri Miconoidi

Un nuovo boss nemico: l'Ipostasi di Dendro

Quindi, ricapitolando, la storia principale di Sumeru giungerà al termine e saranno disponibili due nuovi personaggi giocabili. L'aggiornamento sarà rilasciato il 2 novembre.

Quando esce Genshin Impact in italiano?

Dopo aver parlato delle novità di novembre arriviamo finalmente al momento più importante, ossia quando esce Genshin Impact in Italiano. Il team di sviluppo non ha rivelato la data precisa ma sappiamo che la lingua italiana e quella turca saranno aggiunte con il prossimo aggiornamento 3.3.

Quando arriva l'aggiornamento 3.3

Il prossimo update di Genshin Impact, l'ultimo prima della fine dell'anno, sarà disponibile per tutti nel corso del mese di dicembre. Al momento non sappiamo ancora quali saranno le novità che verranno introdotte (tra storia, missioni e personaggi) e l'unica certezza è rappresentata dall'introduzione della lingua italiana.

Dove si può scaricare Genshin Impact?

È la prima volta che vi avvicinate a questo action RPG Open World? Niente paura ed ecco tutti i dettagli di cui avete bisogno. Genshin Impact è un titolo free-to-play, liberamente scaricabile e giocabile senza pagare; sono presenti delle microtransazioni opzionali, come da norma per questa tipologia di titoli.

Il gioco è disponibile gratuitamente su PlayStation, PC, Android e iOS e può essere scaricato sulla piattaforma che vi interessa tramite i link qui sotto.

Genshin Impact Download – Android – iOS – PC – PlayStation

