One UI 6.0 e Seamless Update: grandi novità per gli aggiornamenti Samsung

Introdotti da Google con la nascita della famiglia Pixel, si inizia a parlare più concretamente dei Seamless Update anche a bordo degli smartphone Samsung. Era il 2016, cioè quando Big G rilasciava l'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat, che l'argomento iniziava a farsi strada nel mondo software degli smartphone Android. Lo scopo di Google è quello di migliorare la fruibilità degli aggiornamenti, ancora oggi uno dei più grossi spauracchi per i possessori di smartphone.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, i Seamless Update sono gli aggiornamenti “senza soluzione di continuità”, creati da Google per semplificarne l'installazione. Se avete mai installato un aggiornamento sul vostro smartphone, saprete benissimo che la procedura d'installazione implica mettere il dispositivo fuori uso per qualche minuto, in attesa che venga completata. Con questa nuova concezione, invece, gli aggiornamenti vengono installati in background, rendendoli quindi più semplici e alla portata di tutti: se foste curiosi di scoprire come funziona, c'è un nostro articolo dedicato all'argomento.

Nonostante Google li abbia annunciati anni fa, ancora oggi i Seamless Update latitano fra i vari produttori di smartphone Android, Samsung compresa. Ma qualcosa sta cambiando con Android 13, come conferma la stessa dirigenza della compagnia sud-coreana: in un'intervista dopo la Samsung Developer Conference 2022 (in cui è stata presentata la nuova One UI 5.0), il vice-presidente Hyesoon Jeong ha confermato che i Seamless Update sono in fase di lavorazione per la prossima generazione. Ciò significa One UI 6.0, il major update che si baserà sin da subito su Android 13; tuttavia, per il momento non c'è ancora nulla di certo, quindi bisognerà capire se questa implementazione avverrà, dato che se ne parlava già negli anni passati.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il