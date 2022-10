Huawei Nova Y61: il nuovo entry-level punta tutto sulla fotocamera

Huawei ha silenziosamente lanciato un nuovo entry-level della serie Nova. Si tratta di Nova Y61, uno smartphone che verrà reso disponibile a livello globale e che punta tutto sul comparto fotografico. Scopriamo insieme i dettagli.

Huawei Nova Y61: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Successore di Nova Y60 lanciato lo scorso anno, Huawei Nova Y61 è disponibile in tre colorazioni: Sapphire Blue, Mint Green e Midnight Black. Lo smartphone presenta un corpo dai bordi piatti ed un layout della fotocamera posteriore che ricorda molto quello degli iPhone 14 Pro.

Frontalmente, il dispositivo sfoggia un display LCD IPS da 6.52″ con risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e notch a goccia per ospitare la selfie-camera.

Specifiche tecniche

Passando alle specifiche tecniche di Huawei Nova Y61, lo smartphone è alimentato da un processore octa-core supportato da 4 GB o 6 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB.

Lo smartphone punta tutto sul comparto fotografico e vede dalla sua parte una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP, una lente macro da 2 MP e un obiettivo di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale è da 5 MP.

Tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 22.5 W, USB-C, mini-jack da 3.5 mm, lettore di impronte digitali laterale, Wi-Fi n monobanda, Bluetooth 5.1, servizi di localizzazione GPS (A-GPS, Glonass, BeiDou, QZSS, Galileo) ed EMUI 12 basato su Android 12.

Huawei Nova Y61 – Disponibilità e prezzi

Al momento, non si hanno ancora informazioni sulla disponibilità e il prezzo di Huawei Nova Y61. Sul sito global del brand, tuttavia, è stata già allestita una pagina dedicata al nuovo smartphone, lasciando intendere che il dispositivo non sarà unesclusiva del mercato cinese e che arriverà anche in quello europeo.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il