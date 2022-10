Google festeggia Halloween con un gioco multiplayer 4 vs 4!

Per festeggiare Halloween, Google ha trasformato il suo Doodle in un gioco multiplayer per sfidare gli amici in una battaglia a squadra 4 contro 4. Personaggi spettrali e potenti power-up sono i protagonisti di questo nuovo mini-gioco competitivo.

Tutti contro tutti con il nuovo Doodle per Halloween di Google

In occasione della festa più spaventosa dell'anno, il Doodle di Google è diventato un videogioco per più giocatori, seguito di Great Ghoul Duel con cui Big G ha festeggiato l'Halloween del 2018.

Collegandosi all'homepage del noto motore di ricerca si potrà cliccare sul Doodle ed invitare gli amici per sfidarli in una partita multiplayer in squadre da 4: l'obiettivo sarà annientare i fantasmi avversari raccogliendo quante più anime possibili.

Nel caso in cui non siano disponibili amici, il sistema di match-making Open Match si occuperà di creare una sfida con altre 7 persone abbinate casualmente. Un modo molto carino di festeggiare Halloween passando qualche minuto di svago al PC.

