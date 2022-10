OriginOS 3 di Vivo sta arrivando: ecco la data dell’annuncio

Vivo ha ufficializzato oggi la presenza di OriginOS 3, nuova versione del sistema operativo basato su Android, alla Developer Conference dell'azienda cinese. L'evento si terrà nella seconda settimana di novembre e potrebbe riservare diverse sorprese.

Vivo OriginOS 3: presentazione ufficiale a novembre

Il prossimo 8 novembre 2022 si terrà la Vivo Developer Conference 2022, dove l'azienda cinese svelerà per la prima volta il nuovo OriginOS 3, versione aggiornata di OriginOS Ocean.

L'aggiornamento di sistema potrebbe arrivare poco dopo l'annuncio sugli smartphone flagship del brand, come X80 Pro (ovviamente in versione CN). Solo in seguito, come avvenuto per la precedente versione, l'aggiornamento arriverà anche sugli smartphone entry-level e medio gamma dell'azienda.

Non si conoscono dettagli su questo nuovo upgrade del sistema operativo dedicato agli smartphone, ma Vivo volersi concentrare su un'esperienza di utilizzo leggera e senza troppi fronzoli.

L'evento dedicato agli sviluppatori, tuttavia, potrebbe riservare sorprese anche per quanto riguarda l'ecosistema Internet-of-Things (IoT), l'intelligenza artificiale, gaming, privacy e sicurezza.

