Huawei e Strava: allenamenti migliorati grazie alla nuova integrazione

Se siete corridori o ciclisti conoscerete bene Strava, l'app per il monitoraggio delle attività sportive con allenamenti dedicati in particolare proprio a queste due discipline. Da oggi, i wearable di Huawei sono compatibili anche con questo servizio.

Allenati con Strava: da oggi compatibile con i wearable di Huawei

A partire da oggi, le prestazioni sportive e le informazioni sui percorsi effettuati conservati in Huawei Health possono essere trasferiti e sincronizzati con il proprio account Strava.

Questo significa che gli utenti che già in precedenza utilizzavano Strava potranno ottenere dati ancora più precisi sui proprio allenamenti, tenendo traccia di ogni dettaglio relativo all'affaticamento del corpo.

Come si sincronizza Huawei Health con Strava?

Per connettere il proprio account Strava a Huawei Health basterà cliccare sul banner nella pagina principale dell'applicazione e seguire la procedura guidata per il collegamento. Tuttavia, se il banner non dovesse essere disponibile, questo è il procedimento da seguire:

Esegui l’ultimo aggiornamento di Huawei Health

Health Accedi all’app Huawei Health

Clicca su “Personale“

Seleziona “Gestione della privacy“

Seleziona “Condivisione e autorizzazione dei dati“

Clicca su “Strava“

Clicca su “Connetti a Strava“

Verrai reindirizzato al sito web di Strava dove dovrai inserire le tue credenziali di accesso per accedere al tuo account Strava.

Autorizza l’app Huawei Health a connettersi al tuo account Strava cliccando su “Autorizza“

Ovviamente Huawei Watch GT 3 è compatibile con questa nuova integrazione, ma se siete in attesa del nuovo GT 4 potreste rimanere sorpresi dalle indiscrezioni sul nuovo wearable!

