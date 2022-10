Incidi e crea con Sculpfun S6 Pro e compralo ad un prezzo mega!

Gli incisori laser sono sicuramente uno dei passatempi più apprezzati degli ultimi tempi, ma chiaramente, si cerca di avere tali hobby ad un giusto rapporto qualità/prezzo. Quindi, un incisore laser come lo Sculpfun S6 Pro, ora in offerta con codice sconto su Geekbuying e con tanto di comoda spedizione dall'Europa.

Codice sconto Sculpfun S6 Pro: come risparmiare sull'incisore laser in offerta

Lo Sculpfun S6 Pro si presenta come un modello compatto e facile da posizionare su piani magari non molto grandi. Questo per via di una struttura in alluminio molto ottimizzata e sottile. Tuttavia, questo non lo rende meno potente di altri modelli.

Infatti, abbiamo una potenza effettiva del laser da 60W, mentre quella del diodo arriva fino a 6W. Ciò permette di ottenere una lunghezza d'onda del laser fino a 455±5nm, mentre la precisione dell'ugello arriva a 0.01 mm, quindi davvero precisissimo. Il metodo di focusing è poi misto tra laser a fuoco fisso e spostamento slider. I materiali su cui si può incidere sono: legno, carta, cartone, plastica, alluminio, ceramica e tanto altro.

Per poter acquistare dunque l'incisore laser Sculpfun S6 Pro, potete rifarvi quindi all'offerta dedicata su Geekbuying con codice sconto, che ve lo porta davvero ad un prezzo come pochi altri modelli. Il tutto è poi reso molto semplice dalla spedizione dai magazzini situati in Europa, gratuita per giunta. Trovate il box con il Coupon qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

