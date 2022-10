WhatsApp: Meta ha scoperto delle app false che rubavano i dati degli utenti

E anche questa volta potrebbero non esserci delle buone notizie per alcuni utenti di WhatsApp. Dopo la notizia di qualche giorno fa sulla scoperta, da parte di Meta, di oltre 400 app che avrebbero ottenuto accesso alle credenziali di Facebook, adesso sono state scoperte alcune app WhatsApp false che avrebbero rubato i dati degli utenti. Ecco tutti i dettagli.

Scoperte app WhatsApp false che rubavano i dati degli utenti

Google Play Store è pieno di applicazioni e client WhatsApp non ufficiali che promettono funzionalità avanzate ed esclusive rispetto la controparte ufficiale. Ma chi ha scelto di affidare le proprie conversazioni quotidiane a questi servizi di terze parti, potrebbe adesso pagarla cara. Come? Avendo regalato ai criminali informatici le proprie informazioni personali.

Stando a quanto riferito da Meta, infatti, sono state individuate diverse applicazioni false che nascondevano malware al proprio interno e che sono state progettate appositamente per rubare i dati degli utenti. Il gruppo sostiene che queste aziende commercializzano le loro app con lo scopo di attirare gli utenti di WhatsApp promettendo funzionalità avanzate, per poi sottrarre i loro dati.

Una delle app identificate da Meta è “AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods“, che almeno sul Play Store ha registrato oltre 1 milione di download. Ad ogni modo, queste applicazioni non erano presenti solamente sullo store ufficiale di Google, ma anche su siti APK di terze parti come APKSFree, Malavida, iDescargar e APK Pure.

Meta ha già provveduto a informare Google dell'esistenza di queste applicazioni dannose sul suo Store, e a quanto pare le app incriminate sono state già rimosse. Se in passato avete installato un'app WhatsApp non ufficiale, dunque, consigliamo vivamente di cambiare le password dei vostri account e di proteggere i vostri dati attivando – dove possibile – l'autenticazione a due fattori.

