Le pantofoline invernali Xiaomi tengono al caldo e sono facili da lavare

Durante l'estate abbiamo scovato le “Crocs” targate Xiaomi, disponibili in varie versioni, e delle bellissime ciabattine in stile Baby Shark per i più piccoli. Il freddo è in arrivo e quindi è bene preparare i nostri piedi con qualcosa di più consono al periodo. Anche in questo caso la soluzione arriva da Xiaomi YouPin: ecco le pantofole invernali imbottite, perfette per tutta la famiglia, facilissime da lavare e in sconto ad un prezzo super!

Con le pantofole imbottite Xiaomi YouPin il freddo dell'inverno non sarà un problema

Le nuove pantofoline della compagnia di Lei Jun hanno una doppia anima: sono composte da una parte esterna in gomma antiscivolo ed una sezione interna removibile, con un morbido rivestimento. In questo modo il piede è al caldo, ma senza rinunciare alla comodità e ad una suola alta e stabile.

Le pantofole invernali imbottite da Xiaomi YouPin si lavano in modo semplice: la parte interna in peluche può essere rimossa completamente, in modo da rendere più agevole la pulizia. Sono presenti varie colorazioni differenti e taglie dal 36 al 41.

Le nuove pantofole invernali di Xiaomi YouPin vi tentano? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata su AliExpress, scegliete numero e colore senza timori: il prezzo è di soli 15€ in offerta lampo!

