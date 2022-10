Wear OS: in arrivo l’app di Google News per smartwatch?

Google starebbe lavorando ad una versione super semplificata di News per Wear OS che porterebbe il feed delle notizie direttamente sullo smartwatch. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.

Google avrebbe in cantiere l'app di News per Wear OS

Wear OS potrebbe in futuro includere una nuova funzionalità che introdurrà una versione super semplificata del feed di Google News direttamente sullo smartwatch.

La novità è stata scoperta da un utente di Reddit, che è riuscito ad accedere all'app di Google News dal suo smartwatch smanettandoci un po' e ricorrendo ad una soluzione alternativa che coinvolgerebbe la funzione di ricerca con Google Assistant.

Dagli screenshot che troverete poco più in basso, potrete notare che Google News per Wear OS mostrerà giusto un'anteprima delle notizie del feed con tanto di immagine di copertina, categoria di riferimento, orario di pubblicazione e editore della notizia. Se si vorrà leggere l'articolo completo, la schermata sembra offrire un pulsante che aprirà la pagina dedicata alla notizia direttamente sullo smartphone accoppiato allo smartwatch.

Un aspetto interessante da osservare è che l'interfaccia utente sembra essere molto simile a quella di altre app per Wear OS 3, ma uno degli screenshot mostra un'anteprima di un articolo di The Verge pubblicato più di un anno fa. Ciò potrebbe significare che Google News per Wear OS sia in sviluppo già da un bel po' di tempo e che potrebbe in realtà essere compatibile anche con versioni precedenti del sistema operativo di Google per smartwatch.

Al momento, tuttavia, non è chiaro se e quando l'app di Google News sarà disponibile sugli smartwatch.

