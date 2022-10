Honor Pad 8 ufficiale in Italia: specifiche e prezzi

Dopo averlo visto nel mercato cinese, Honor Pad 8 compie già il passo verso quello Global. Il tablet mid-range della compagnia si presenta dunque con le sue interessanti specifiche tecniche, in vista del suo lancio in Europa.

Aggiornamento 21/10: il nuovo tablet Honor arriva in Italia, trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Honor Pad 8: i punti salienti e il prezzo del tablet mid-range in Italia

Del nuovo Honor Pad 8 ciò che risalta maggiormente è il display, in quanto stiamo parlando di pannello LCD da 12″ 2K (2.000 x 1.200 pixel) con profondità 10-bit. Ciò che però lo ridimensiona nella sua fascia di prezzo è sicuramente il chipset, dato che troviamo uno Snapdragon 680. È un SoC a 6 nm TSMC con CPU octa-core Kryo 265 fino a 2,4 GHz e GPU Adreno 610, con memorie da 4/6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio d'archiviazione.

Oltre alla batteria, un modulo da 7.250 mAh con ricarica rapida a 22.5W, c'è un comparto audio composto da 8 speaker con supporto Histen, DTS:X Ultra e Hi-Res Audio. Tra l'altro, c'è anche la piena compatibilità allo stylus di Honor e alle sue tastiere Bluetooth. Anche il software è adeguatamente aggiornato con Magic UI 6.1 basata su Android 12, il tutto contenuto in una scocca da 278,54 x 174,06 x 6,9 mm per 520 grammi di peso. Non mancano due fotocamere da 5 MP ambedue, oltre a connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e USB Type-C.

Prezzo e data d'uscita

Honor Pad 8 debutta ufficialmente oggi 21 ottobre in Italia al prezzo di 329€ per la variante da 4/128 GB, salendo a 349,90€ per quella da 6/128 GB.

