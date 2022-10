Quest’app rivoluzione la torcia sugli smartphone Android 13

Come vi abbiamo già anticipato in passato, una delle novità dell'aggiornamento ad Android 13 riguarda la possibilità di regolare la luminosità della Torcia. Una novità piuttosto gradita, perché parliamo di uno delle funzionalità più comode e utili mai viste nel mondo degli smartphone, e che elimina la necessità di avere una torcia dedicata a portata di mano. Quante volte vi è capitato di ritrovarvi al buio e, magari per cercare un oggetto o mostrare meglio la via da percorrere, tirare fuori lo smartphone dalla tasca e illuminare al volo?

Con l'aggiornamento ad Android 13 cambia per sempre l'utilizzo della torcia, anche con quest'app

Tuttavia, sin da quando esiste la funzione di Torcia sugli smartphone, quasi nessun produttore si è spinto oltre al semplice fatto di poter accendere o spengere il flash LED. Una delle pochissime aziende, se non l'unica, che ha fatto qualcosa in tal senso è Samsung, che già da qualche edizione della One UI permette di modificare la luminosità della Torcia, ma anche Google con gli ultimi Pixel. Tutti gli indizi puntano al fatto che con Android 13 sarà possibile farlo anche su smartphone di altre compagnie; nell'attesa che ciò avvenga, uno sviluppatore indipendente ha ben pensato di creare un'app dedicata che funga a tale scopo.

L'app si chiama Flashlight-Tiramisu e sfrutta le nuove librerie software API aggiunte in Android 13 che permettono la regolazione dell'intensità della luminosità della Torcia. Basta aprirla per avere uno slider per modificare questo parametro, il ché può risultare utile per chi magari ha uno smartphone dalla Torcia troppo potente e la vorrebbe utilizzare in quei contesti in cui sarebbe preferibile una luminosità minore. Per esempio, quando di notte si vuole accendere la Torcia per andare al bagno ma non si vuole esagerare con la luce e rischiare di svegliare il partner che sta dormendo.

Tuttavia, il funzionamento di Flashlight-Tiramisu dipende dallo smartphone su cui la utilizzate. Come testimoniano i primi feedback, non sembrerebbe funzionare su modelli come OPPO Find X5 Pro e OnePlus 10 Pro, in quanto è necessario che vengano abilitate le succitate librerie API; è possibile che i brand cinesi possano non abilitare questa compatibilità, ma se foste curiosi potete provarla con mano voi stessi scaricandola dal seguente link:

Scarica l'app Flashlight-Tiramisu

