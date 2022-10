Amazon Fire HD 8 2022 ufficiale in Italia: specifiche e prezzi

Amazon ha presentato Fire HD 8, il nuovo tablet che promette prestazioni più veloci del 30% rispetto la generazione precedente e un design ancora più sottile e leggero. Si tratta di un buon tablet per l'intrattenimento di tutta la famiglia, grazie all'ampio schermo HD e all'audio Dolby Atmos. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.

Aggiornamento 19/10: arriva la disponibilità in Italia per il nuovo tablet Amazon. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Amazon Fire HD 8 è il nuovo tablet pensato per l'intrattenimento di grandi e piccini

Amazon Fire HD 8 sfoggia un corpo più sottile e leggero rispetto la generazione precedente, insieme ad uno schermo da 8″ in vetro alluminosilicato rinforzato che offre una maggiore resistenza alle cadute.

Il tablet è alimentato da un processore hexa-core ed è disponibile in due varianti: una con 32 GB di archiviazione, ed una con 64 GB. In entrambi i casi la memoria è espandibile fino a 1 TB con microSD. Il dispositivo offre poi fino a 13 ore di autonomia e può ricaricarsi completamente in 5 ore tramite USB-C.

Non manca poi la possibilità di utilizzare la funzione picture-in-picture con app come Prime Video, o di trasmettere video, pagine Web, foto e altri contenuti su schermi più grandi con la tecnologia Miracast. Presenti, infine, anche funzionalità che rendono Fire HD 8 un tablet decisamente accessibile, come il lettore dello schermo VoiceView, ingrandimento dello schermo, sottotitoli, dimensione del carattere, testo ad alto contrasto, inversione del colore, correzione del colore e conversione dell’audio da stereo a mono.

Amazon Fire HD 8 è ufficialmente disponibile in Italia da oggi 19 ottobre, al prezzo di 114,99€ per la versione da 32 GB e di 144,99€ per il taglio da 64 GB, in entrambi i casi con annunci pubblicitari; per quelle senza pubblicità, i prezzi salgono a 129,99€ e 159,99€.

