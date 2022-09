Xiaomi ha lanciato un pannello solare portatile, per una ricarica green ovunque

La compagnia di Lei Jun dona un tocco ancora più green alla sua offerta di prodotti con Xiaomi Mijia Solar Panel 100W, il pannello solare pieghevole ultra-sottile e dotato di tecnologia MWT: andiamo a scoprire tutti i dettagli su caratteristiche e prezzo di questa novità!

Xiaomi Mijia Solar Panel 100W è il nuovo pannello solare portatile con tecnologia MWT: caratteristiche e prezzo

Per prima cosa vi segnaliamo che il pannello solare portatile di Xiaomi è stato realizzato per fare coppia con Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro, il primo generatore da esterno del brand cinese. Quest'ultimo è una power station da 220/1800W, perfetta praticamente per ogni occasione. Per rendere il pacchetto ancora più completo, ecco fare capolino Xiaomi Mijia Solar Panel 100W.

Si tratta di un pannello solare dal design pieghevole e salva spazio: una volta chiuso, raggiunge circa le dimensioni di un foglio A2. Inoltre è presente il supporto alla tecnologia MWT (ossia con celle fotovoltaiche Metal Wrap Throught, che aumentano l'efficienza del pannello).

Il prodotto è dotato anche di vari strati isolanti in EVA, presenta un pannello frontale in vetro ed ha un peso di circa 3.1 kg. Inoltre abbiamo la certificazione IP65, utile contro spruzzi e getti d'acqua.

Per concludere, il dispositivo presenta anche una pratica custodia per i cavi di ricarica. Al momento è certo il supporto al generatore Xiaomi ma non è chiaro se sia compatibile con altri modelli di terze parti.

Il nuovo pannello solare portatile Xiaomi Mijia Solar Panel 100W è stato lanciato in Cina al prezzo di circa 186€ al cambio, ossia 1.299 yuan. Fino al 16 settembre sarà in offerta lancio con uno sconto di circa 30€ al cambio.

