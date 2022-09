Xiaomi Pad 5 si aggiorna in Europa a MIUI 13.1 e Android 12

C'è voluto probabilmente più tempo del previsto, ma finalmente Android 12 sta iniziando a farsi vedere anche sulla famiglia Xiaomi Pad 5. Dopo essersi concentrata esclusivamente sugli smartphone, la compagnia si sta dedicando allo sviluppo dei software dei sui tablet di ultima generazione. A differenza dei modelli degli anni passati, parliamo di modelli più apprezzati ma soprattutto di commercializzazione più ampia, essendo venduti ufficialmente anche in Europa.

Aggiornamento 08/09: parte ufficialmente l'aggiornamento ad Android 12 per Xiaomi Pad 5. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Android 12 inizia a diventare realtà per la famiglia Xiaomi Pad 5

Se c'è voluto tempo prima che Android 12 iniziasse a essere sviluppato per Xiaomi Pad 5, è anche e soprattutto per i problemi riscontrati in fase di porting. Fortunatamente pare che siano stati risolti, visto che nelle ultime versioni della MIUI 13 Beta abbiamo assistito al passaggio da Android 11 a 12. A partire dalla versione 22.6.2, la nuova release del sistema operativo Android è arrivata sia su Xiaomi Pad 5 che su Pad 5 Pro in versione Wi-Fi e 5G. Per il momento, però, l'aggiornamento rimane confinato esclusivamente al ramo Beta della MIUI e solamente per la Cina.

Via al roll-out | Aggiornamento 08/09

Ci sono voluti mesi, ma finalmente l'aggiornamento ad Android 12 sta arrivando su Xiaomi Pad 5. E lo fa con la più recente MIUI Pad rilasciata con la build V13.1.2.0.SKXEUXM, cioè la MIUI 13.1 EEA. Tuttavia, siamo ancora di fronte a una release Stable Beta, pertanto destinata inizialmente ai beta tester che fanno parte del programma Mi Pilot. Mentre ci auguriamo che quello pubblico arrivi al più presto, vi ricordiamo che potete scaricare e installare manualmente l'aggiornamento (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13.1 e Android 12 per Xiaomi Pad 5

