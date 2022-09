Redmi G Pro ha già una versione Intel ed è spaventosamente potente

Una nuova e potente macchina da gioco si aggiunge alla serie Redmi G Gaming Laptop o Gamebook (come chiamato dal brand), che stavolta accoglie un modello definito Pro. Infatti, il nuovo notebook da gaming si configura andando a migliorare quanto visto l'anno scorso, puntando su tutta la qualità di AMD Ryzen, così come quella di Intel e tante altre specifiche tecniche di livello, con un prezzo in linea con la categoria.

Aggiornamento 09/09: Redmi ha lanciato anche la versione Intel del suo G Pro, con due configurazioni e prezzi più alti. Trovate tutto nelle varie sezioni dell'articolo.

Redmi G Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design del nuovo G Pro riprende, sostanzialmente, le caratteristiche già viste per altri modelli della serie gaming di Redmi, quindi con dettagli ed uno stile votati all'utilizzo che se ne dovrebbe fare. Per il display, invece, abbiamo succose novità, specialmente in merito al refresh rate. Infatti, il pannello da 16″ mantiene sì la risoluzione 2.5K (2560 x 1600 pixel), ma trova anche una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz, superiore ai 165 Hz del precedente, oltre che di una luminosità di picco a 500 nits, un supporto VESA HDR 400 ed una precisione colore Delta E < 1.5.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Le novità più evidenti del nuovo Redmi G Pro Ryzen Edition arrivano dalle specifiche tecniche. Questo perché la configurazione hardware prevede una CPU Ryzen 7-6800H combinata con una potente GPU GeForce RTX 3060, così da poter riuscire a rilasciare una potenza ad alte prestazioni fino a 170W. La 3060 torna dopo esser stata anche sul G 2021 Ryzen, ma stavolta trova il debutto della modalità “Rage“, un sistema messo a punto da AMD per overclockare, a livello software, proprio la componente grafica. Come mostrato dal brand inoltre, troveremo un sistema di dissipazione con doppia ventola.

In quanto alla memoria, abbiamo un unico taglio da 16 GB RAM DDR5 a 4.800 MHz, coadiuvata da un SSD da 512 GB PCIe 4.0. In termini di porte, il nuovo Redmi G Pro trova 1 USB-A 2.0, 3 porte USB-A 3.2 Gen 2, jack per le cuffie, un ingresso per schede SD, un ingresso HDMI 2.1, una porta LAN 2.5 Gbps, un Mini DisplayPort 1.4 ed una Type-C full-featured. Per la connettività, non mancano Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, mentre per l'audio sono presenti due speaker da 2W ciascuno con supporto DTS:X e anche una webcam HD. Il sistema è Windows 11 ma con supporto a MIUI+ e XiaoAI.

Redmi G Pro Intel Edition: cosa cambia nel nuovo modello?

Redmi ha deciso di accontentare anche i fan più avvezzi alle componenti Intel e dunque ha portato un G Pro Intel Edition, che trova due configurazioni per la CPU, considerando che ci sono sia il Core i7-12650H che il Core i9-12900H, probabilmente una delle più potenti sul mercato. Così come ci sono due CPU, ci sono anche due GPU, perché su i7 troviamo la stessa GeForce RTX3060, mentre su i9 c'è la più potente GeForce RTX3070 Ti. Per il resto, la configurazione hardware resta la medesima del Ryzen.

Redmi G Pro – Prezzo e disponibilità

Il nuovo laptop gaming di Redmi debutta in Cina in un taglio unico ad un prezzo di circa 1.101€ (7.599 yuan), che per la configurazione offerta e la potenza che riesce a dare sono sicuramente inquadrati. Per la versione Intel invece, Redmi ha imposto prezzi sicuramente più alti, visto che il modello i7/3060 costa circa 1.159€ (8.099 yuan), mentre la versione i9/3070 Ti sale a circa 1.459€ (10.199 yuan).

Come è noto, Xiaomi non distribuisce direttamente i propri laptop, ma come spesso accade, è facile che possiate trovarlo presto disponibile sui più noti store d'importazione.

