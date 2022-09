Pixel 6a si sblocca con impronte non registrate: Google ha corretto il bug

Lo sblocco tramite impronta digitale è considerato essere tra le misure di sicurezza più efficaci per la protezione dello smartphone e di tutti i dati, le informazioni e i file qui presenti. Peccato, però, che un fastidioso quanto grave bug sembra aver ostacolato il corretto funzionamento dello sblocco tramite impronta digitale di Pixel 6a.

Aggiornamento 09/09: Google risolve il problema dello sblocco con l'impronta. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Google Pixel 6a può essere sbloccato anche con un'impronta digitale che non è la vostra

Come notato da alcuni colleghi che hanno avuto modo di testare e revisionare il nuovo arrivato in casa Google, in alcuni casi è stato possibile sbloccare lo smartphone anche con impronte digitali non registrate. Impronte che il sensore non avrebbe dovuto riconoscere, ma che in realtà ha lasciato passare.

Un bug molto grave, insomma, che annulla del tutto i vantaggi in termini di sicurezza offerti dallo sblocco tramite impronta digitale: se anche il vostro Pixel 6a è colpito dallo stesso problema, ciò significa che – potenzialmente – una qualsiasi persona potrebbe accedere allo smartphone.

La buona notizia è che sembra si tratti di un problema software e non di un problema hardware, ovvero del sensore stesso. Quindi, in teoria, Google dovrebbe essere in grado di risolvere il problema in modo abbastanza facile e veloce, attraverso il rilascio di una patch.

Intanto, se siete in possesso di un Pixel 6a e temete per la sicurezza dei vostri dati, in attesa che Google risolva questo fastidioso bug consigliamo di ricorrere a metodi di sblocco alternativi. Potreste temporaneamente utilizzare un PIN o una password, ad esempio, per proteggere il vostro smartphone.

Arriva la soluzione da Google | Aggiornamento 09/09

A distanza di oltre un mese dalle varie segnalazioni, arriva da Google la soluzione al problema del lettore d'impronte digitali di Pixel 6a. Il dispositivo, ricordiamo, soffre di un grave bug della sicurezza: in vari casi il lettore funziona con qualsiasi impronta digitale, senza distinzioni, sbloccando il telefono all'istante.

In altri casi ci sono stati invece problemi di lentezza nello sblocco oppure addirittura di malfunzionamenti del sensore. La soluzione di Google è arrivata con l'aggiornamento ad Android 13 QPR Beta 1, in rilascio per tutti i Pixel passati alla nuova versione software (ancora in fase di prova, ricordiamo).

Il changelog cita esplicitamente il difetto di Pixel 6a, segnalando la risoluzione del problema.

