Spotify sfida Amazon e Scribd: in arrivo gli audiolibri sull’app

Presto, su Spotify, arriveranno gli audiolibri. Parola di Paul Vogel, CFO della piattaforma, che ha tra l'altro affermato che la nuova funzionalità inizierà ad essere testata a breve.

Spotify inizierà presto a testare gli audiolibri

E così, Spotify starebbe pensando di espandere il proprio portafoglio di prodotti e inserirsi nel mercato degli audiolibri, andando a competere con altri servizi già affermati. Primo tra tutti, Amazon Audible. Senza però trascurare Audiobooks.com, Scribd e altri. Secondo Paul Voge, il debutto degli audiolibri su Spotify non deve essere considerato come un semplice servizio aggiuntivo, piuttosto come un'opportunità di crescita per editori e autori, che possono così sfruttare la visibilità di una delle piattaforme più popolari al mondo per farsi conoscere.

Vale la pena notare che Spotify ha cercato di avvicinarsi sempre più, seppur con cautela, a questo mercato negli ultimi tempi. Lo scorso autunno, ad esempio, la società ha acquistato il fornitore di audiolibri Findaway per una somma non nota, mentre ad inizio dello scorso anno ha iniziato ad approcciarsi al nuovo format proponendo diversi classici come Frankenstein, Jane Eyre, Persuasione ed ha persino offerto il primo libro di Harry Potter con capitoli narrati da celebrità come Daniel Radcliffe, David Beckham e Dakota Fanning.

Nel mese di maggio dello scorso anno, invece, Spotify ha annunciato una collaborazione con la Storytel che avrebbe permesso agli utenti di accedere ai propri audiolibri tramite l'app di Spotify. Al momento non è ancora chiaro quando gli audiolibri debutteranno sulla piattaforma, ma la fase di sperimentazione inizierà molto presto.

