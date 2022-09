Xiaomi ha lanciato un nuovo tapis roulant smart, ultra-compatto ed economico!

La compagnia di Lei Jun ha una lunga storia di tapis roulant: tra smartphone ed accessori, i prodotti life style e smart home abbondano, con tantissimo spazio anche per i dispositivi persati per il fitness. Il nuovo Xiaomi Mijia WalkingPad Armrest è un tapis roulant smart dalle dimensioni ultra-compatte ed una pratica impugnatura, lanciato in Cina da pochissimo e proposto ad un prezzo stracciato.

Xiaomi Mijia WalkingPad Armrest: caratteristiche e prezzo del nuovo tapis roulant smart

È passato diverso tempo dall'ultimo tapis roulant a marchio Mijia, il brand di Xiaomi dedicato ai prodotti intelligenti per la casa (e non solo). Il tappeto intelligente ed economico dell'azienda ritorna sotto forma di Xiaomi Mijia WalkingPad Armrest: lo spirito resta invariato, ma ci sono alcune novità. Per prima cosa il tapis roulant integra un sostegno in lega di acciaio al carbonio, con una pratica impugnatura.

Questa può essere piegata verso il corpo del tappeto ed in questo modo le dimensioni si fanno mini: il dispositivo può essere comodamente riposto sotto il letto (non si tratta di una soluzione verticale, come per altri modelli del brand).

L'area dell'impugnatura è dotata sia di un sostegno per smartphone o altri accessori che di un pratico display LED ad alta luminosità. Il pannello touch permette di controllare il tappeto e di visualizzare tutti i parametri dell'attività fisica (calorie bruciate, tempo trascorso, velocità e così via).

Mijia WalkingPad Armrest supporta l'app ufficiale di Xiaomi: è dotato, quindi, di funzionalità smart ed è in grado di sfruttare anche lo sblocco tramite NFC. Il cuore del prodotto è il motore brushless in grado di spingere la velocità fino a 6 Km/h; si tratta quindi di un tappeto per attività leggera, con un corpo robusto che può sostenere un carico fino a 110 kg.

Il nuovo tapis roulant smart Xiaomi Mijia WalkingPad Armrest sarà in vendita in patria dal 15 settembre al prezzo di 1.399 yuan, circa 200€ al cambio attuale. Si tratta di una cifra davvero accessibile!

