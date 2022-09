Twitter testa un nuovo pulsante di condivisione su WhatsApp, ma qualcosa non torna

Twitter vuole rendere la condivisione di un tweet su WhatsApp ancora più immediata. Per tale motivo, il team del Social ha comunicato di star testando un nuovo pulsante di condivisione che sostituirà quello attuale, ma…

Twitter sta testando un nuovo pulsante di condivisione su WhatsApp

Il nuovo pulsante di condivisione su WhatsApp è attualmente in fase di test in India per gli utenti in possesso di un dispositivo Android. La sua implementazione mira a rendere la condivisione di un tweet su WhatsApp più veloce, anche se al momento sembra esserci un po' di confusione. Il nuovo pulsante di condivisione, infatti, si limita a sostituire quello esistente con una semplice icona di WhatsApp, mantenendo però lo stesso procedimento. Dopo aver cliccato sull'icona, pertanto, sarà necessario cliccare nuovamente l'opzione WhatsApp dal menù di condivisione, il che rende tutto molto ridondante.

Condividere un tweet su WhatsApp è già molto semplice, basta seguire i seguenti passaggi:

Cliccate sull'icona di condivisione (è necessario che il tweet che si vuole condividere sia pubblico) e scegliete poi WhatsApp dal menu che vi si aprirà;

(è necessario che il tweet che si vuole condividere sia pubblico) e scegliete poi WhatsApp dal menu che vi si aprirà; Se avete eseguito l'accesso a WhatsApp, l'app di Twitter si chiuderà e quella di WhatsApp si aprirà;

Il tweet viene condiviso sotto forma di screenshot accompagnato dall'URL. Una volta condiviso con un singolo o all'interno di un gruppo, le persone possono cliccare sull'URL per essere rimandati all'app di Twitter e partecipare al thread.

Intanto, sapete che Twitter sta testando anche un'altra funzionalità? Si tratta di un nuovo pulsante che permetterà di modificare un tweet dopo che è stato pubblicato. Andate a leggere il nostro articolo dedicato per saperne di più!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il