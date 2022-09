Risparmia 50€ sulla nuova ciotola smart di Xiaomi: cagnolini e gattini tech!

La compagnia cinese pensa non solo agli appassionati umani ma anche ai loro amici a quattro zampe. Xiaomi Smart Pet Food Feeder è la ciotola/dispenser intelligente per cani e gatti con varie funzioni e la possibilità di controllare in modo preciso l'alimentazione del nostro cucciolo: ecco come fare per risparmiare su quest'ennesimo prodotto irrinunciabile targato Xiaomi!

Xiaomi Smart Pet Food Feeder è la ciotola intelligente per cani e gatti, subito in offerta

Dopo il lancio in patria la ciotola smart di Xiaomi è arrivata anche in Italia, per la gioia dei Mi Fan della penisola appassionati di cagnolini e gattini. Il vostro amico a quattro zampe diventa tech con Xiaomi Smart Pet Food Feeder, il dispenser intelligente della compagnia cinese perfetto sia per cani che per gatti.

Si tratta di una ciotola ad erogazione automatica, con tempi e dosaggio fissi; il dispositivo si collega allo smartphone tramite l'app Xiaomi Home e può essere controllato o impostato direttamente da remoto. L'interno della ciotola è rivestito di acciaio inossidabile 304 (adatto agli alimenti).

Un dettaglio importante riguarda l'alimentazione: questa avviene a corrente ma è presente un sistema di emergenza integrato, il quale garantisce la regolare erogazione anche in caso di interruzione della rete o della corrente.

Volete regalare un tocco di smart life al vostro fidato compagno? Se volete conoscere le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto, dedicate alla ciotola/dispenser per cani e gatti Xiaomi Smart Pet Food Feeder, eccovi serviti! Il miglior prezzo del momento arriva dallo store ufficiale italiano: 99€ invece di 149.9€!

