Le ciotole smart Xiaomi per cibo e acqua accudiscono i vostri animali in tutta autonomia

È risaputo che Xiaomi non pensa soltanto a noi umani, ma anche ai piccoli esseri pelosi che abitano le nostre case. Basti pensare al sistema automatico di alimentazione e alla lettiera smart che smaltisce da sola i rifiuti organici all'interno. A tal proposito, su Aliexpress hanno fatto la loro comparsa le due ciotole smart che si occupano di gestire cibo ed acqua in maniera automatizzata.

Xiaomi ha realizzato due ciotole automatiche per fornire cibo e acqua ai nostri amici a 4 zampe

Sono due prodotti separati, con il primo che si occupa di regolare la pappa da dare in pasto a cani e gatti. Al suo interno è contenuto un recipiente in cui inserire i croccantini, i quali scendono attraverso un sistema di lamelle assemblato in maniera da evitare possibili blocchi. La parte dove mangiano è in acciaio inox 304 e può essere rimossa per essere lavata ed evitare l'accumulo di sporco. In base all'animale in nostro possesso possiamo regolare la quantità di cibo da fornirgli, in modo da tenere sotto controllo il suo peso.

La comodità è che con questo sistema automatizzato possiamo dar loro da mangiare anche quando non ci troviamo a casa. Anche perché dentro ci può stare fino ad 1,8 kg di cibo secco che si mantiene fino a 15/20 giorni, grazie a materiali che lo conservano, evitando di far passare l'umidità. E se l'elettricità andasse via non preoccupatevi: sotto c'è uno scomparto che ospita 4 pile che si azionano in caso manchi la corrente.

Dentro ci sono due sensori che monitorano il quantitativo di cibo all'interno della ciotola. Una volta che il recipiente si sta per svuotare viene inviata una notifica allo smartphone abbinato tramite l'app Mijia, così da farci sapere quando riempirlo nuovamente. Ad essere supportato è anche l'assistente vocale Xiao AI per la massima flessibilità.

Il secondo prodotto è sempre una ciotola smart, ma in questo caso è pensata per fornire agli animali l'acqua di cui hanno quotidianamente bisogno. Il funzionamento è fondamentalmente il medesimo: realizzata dall'azienda di terze parti Petoneer, offre una fontanella da cui cani e gatti si possano abbeverare ed un recipiente interno da 1,9 litri. Il sistema è completo di un sterilizzatore a luce UVC per uccidere il 99% dei batteri ed il mantenimento della temperatura a 28° C costanti tramite una lastra riscaldante in PTC.

Questo grazie anche ad un sistema di filtrazione a 4 stadi con filtro PP (che dura 1 mese) e scambio di ioni, a vantaggio del sistema urinario degli animali. Una volta pulita, l'acqua viene espulsa dalla pompa interna tramite l'ugello a cui ha accesso il nostro amico a 4 zampe. La raccomandazione è di cambiare l'acqua contenuta ogni 4/5 giorni per i cani e 7 giorni per i gatti.

