Google mostra la sua Pixel Collection, ovvero i dispositivi che vedremo il 6 ottobre

Ci avviciniamo sempre più al lancio di Pixel 7 e 7 Pro. Google alzerà il sipario sulla sua nuova serie di smartphone il prossimo 6 ottobre, nel corso di un evento che vedrà salire sul palco anche il tanto atteso Pixel Watch. Le informazioni che si hanno a riguardo sono già molte, ma il colosso di Mountain View ha voluto deliziarci con un ulteriore video in cui mostra più da vicino il design dei suoi prossimi dispositivi.

Google mostra la Pixel Collection in questo nuovo video

Google ha rilasciato un nuovo video con protagonisti i nuovi smartphone della serie Pixel 7, il Pixel Watch e le Pixel Buds, quella che il colosso della tecnologia ha chiamato “Google Pixel Collection“. Il video inizia mostrando il design Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che ci è stato in realtà mostrato più volte – anche in qualche video hands-on.

Si passa poi al Pixel Watch, il primo smartwatch dell'azienda, con il suo quadrante rotondo e la corona di navigazione nel menu. Infine, vengono mostrate le Pixel Buds Pro in diverse colorazioni, insieme all'apposita custodia di ricarica.

Non c'è traccia, invece, del tanto vociferato Pixel Tablet. Del resto, il suo debutto è atteso per il prossimo anno ma ciò non esclude la possibilità che Google possa darci un assaggio del dispositivo in occasione del lancio di Pixel 7, 7 Pro, Pixel Watch e Buds Pro.

