Fitbit Sense 2 e Versa 4: partono le spedizioni, ma c’è una “spiacevole” sorpresa

Il mese scorso, Fitbit ha annunciato due nuovi smartwatch: Sense 2 e Versa 4. Due dispositivi molto interessanti che, nonostante i rumor, non eseguono Wear OS ma offrono il supporto per diverse applicazioni e servizi di Google, come Wallet e Maps. C'è però un piccolo dettaglio che potrebbe esserci sfuggito in fase di presentazione, e che apprendiamo solo adesso che Fitbit ha avviato le spedizioni: Sense 2 e Versa 4 non si collegheranno al Wi-Fi.

Fitbit Sense 2 e Versa 4 non si collegheranno al Wi-Fi

Sense 2 e Versa 4 sono i nuovi fitness tracker lanciati da Fitbit nel mese di agosto. Rispetto a quanto in molti si aspettavano, le nuove proposte continuano ad eseguire il sistema operativo di Fitbit anziché passare a Wear OS, ma offrono comunque supporto per alcune app di Google come Wallet, per i pagamenti contactless, e Maps, per la navigazione.

Inoltre, proprio come con Wear OS, Fitbit Sense 2 e Versa 4 offrono la possibilità di personalizzare i quadranti a proprio piacimento e supportano la tecnologia di Fast Pair con smartphone Android per una configurazione rapida. Insomma, lato software non ci si potrebbe proprio lamentare, ma lato hardware? Qui, i nuovi smartwatch nascondono una spiacevole sorpresa.

Come segnalato dalla fonte e stando a quanto si evince dalla stessa scheda delle specifiche tecniche di Sense 2 e Versa 4, dispongono del modulo Wi-Fi ma questo sarà disabilitato e sarà impossibile per gli utenti abilitarlo. Certo, in questo modo entrambi gli indossabili dipenderanno molto dalla connettività Bluetooth, ma con i dovuti limiti. A partire dallo streaming musicale, che non sarà possibile su questi dispositivi.

Senza poi considerare che la larghezza di banda del Bluetooth è assai più limitata del Wi-Fi, e i rallentamenti potrebbero verificarsi soprattutto quando ci sarà qualche update da scaricare. Alla richiesta di spiegazioni, Fitbit ha risposto di essersi concentrata di più sullo sviluppo delle funzionalità a cui gli utenti tengono e utilizzano di più, tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e la gestione dello stress.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il