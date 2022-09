Xiaomi 12 Lite 5G debutta nello store ufficiale con Redmi Watch 2 Lite in regalo!

Di recente la casa di Lei Jun ha alzato il sipario sul nuovo Xiaomi 12 Lite 5G, il piccolo della famiglia top: se state puntando al risparmio, in offerta lampo o con codice sconto, siete capitati nel posto giusto! In questo articolo vi segnaliamo le migliori occasioni dedicate al mid-range, sempre con un occhio alla spedizione dall’Europa.

Aggiornamento 23/09: il mid-range di Xiaomi è disponibile nello store ufficiale con una promozione interessante. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi 12 Lite 5G: qui trovi le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto!

Il “piccolo” Xiaomi 12 Lite 5G segue il look dei modelli maggiori e punta tantissimo sullo stile e la maneggevolezza. Parliamo infatti di un terminale dallo spessore di 7.29 mm ed un peso di soli 173 grammi. Un medio gamma leggero e performante, mosso dallo Snapdragon 778G e dotato di un ampio display AMOLED da 6.55″ Full HD+ a 120 Hz. Grande attenzione al comparto fotografico con un sensore principale da 108 MP ed un doppio flash LED fisico per i selfie.

Quali sono le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto, per risparmiare su Xiaomi 12 Lite 5G? La migliore occasione del momento arriva dallo store ufficiale: il prezzo scende a 449€ (per la versione da 8/128 GB), con l'indossabile Redmi Watch 2 Lite in regalo. La promozione sarà valida fino alle ore 12.59 del 2 ottobre.

Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: il dispositivo è in offerta lampo e non è necessario inserire alcun coupon. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Volete saperne di più su Xiaomi 12 Lite? Ecco il nostro approfondimento dedicato al debutto! Per proteggere al meglio il nuovo arrivato, qui trovate le migliori cover, pellicole ed accessori.

