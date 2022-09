NO IVA Apple MediaWorld: -18% su Watch, AirPods e Mac ed Amazon risponde a tono

La nuova promozione targata MediaWorld arriva come un fulmine a ciel sereno e propone una serie di offerte dedicate ad Apple Watch, AirPods e Mac: tantissimi prodotti Apple sono in sconto con l'evento NO IVA! Ma se siete interessati… conviene dare subito un'occhiata perché l'iniziativa durerà pochissimo.

Da MediaWorld è partito il NO IVA Apple: ecco come funziona e quali sono i prodotti in offerta!

Come abbiamo accennato poco sopra, il NO IVA Apple di MediaWorld ha una durata molto limitata: le offerte sui prodotti della casa di Cupertino sono valide solo per i giorni 23 e 24 settembre, per una selezione di Apple Watch, AirPods e Mac.

Durante l'evento è possibile ricevere uno sconto del 18.04%, pari allo scorporo dell'IVA, anche a tasso 0. È possibile scegliere tra la consegna direttamente a casa oppure il ritiro in uno dei punti vendita fisici della catena di elettronica.

Volete scoprire tutti i prodotti Apple in offerta da MediaWorld senza IVA? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata all'evento: trovate i vari dispositivi già a prezzo scontato!

Volete un assaggio? Eccovi una breve selezione di prodotti!

Watch S7 GPS+Cell 45 mm a 466€

Watch S7 GPS 45 mm a 334€

AirPods con ricarica wireless a 113€

MacBook Pro 13 M 8/256 GB a 1212€

Amazon risponde al NO IVA

Come al solito quando si parla di promozioni e sconti da parte di una delle principali catene di elettronica, ecco che arriva puntuale la risposta di Amazon. Tanti prodotti in offerta anche sull'e-commerce più famoso!

