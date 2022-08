Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″: il nuovo tablet XL è in arrivo

Non solo MIX Fold 2: adesso è stato confermato che al discorso annuale di Lei Jun verrà presentato ufficialmente anche Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″. Nonostante in precedenza si sia vociferato di un tablet di taglia Mini, la compagnia ha optato per una versione ancora più ampia per la sua gamma Pad 5. Scopriamone quindi le novità, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ sta arrivando: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Se Pad 5 e Pad 5 Pro hanno approcciato il mercato con un display nella media da 11″, la nuova versione di Xiaomi Pad 5 Pro lo fa con uno schermo maggiorato da 12.4″ dalle cornici contenute. Non conosciamo ancora le specifiche, ma probabilmente sarà uno schermo IPS LCD per non alzare troppo il prezzo, con risoluzione 2560 x 1600 pixel, refresh rate a 120 Hz e supporto HDR10 e Dolby Vision.

A cambiare non sono soltanto le dimensioni ma anche l'estetica posteriore, dove trova posto un modulo fotografico che riprende quello di Xiaomi 12, dove quello dei modelli precedenti riprendeva quello della serie Mi 11.

Specifiche tecniche

Non sappiamo ancora con certezza quale sarà la configurazione hardware di Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″, ma è trapelata la presenza dello Snapdragon 870, lo stesso di Xiaomi Pad 5 Pro 11″. Parliamo di un SoC a 7 nm TSMC con CPU octa-core Kryo 585 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 650. Lato memorie dovremmo avere tagli LPDDR5 e UFS 3.1 da 8/128 GB e 12/256 GB.

Per la batteria ci sarà ovviamente un aumento rispetto agli 8.600 mAh del Pro da 11″, probabilmente fra i 9.000/10.000 mAh con ricarica rapida a 67W. Non ci aspettiamo novità per il software, con una MIUI for Pad che si baserà sul più recente Android 12. In termini di produttiva, dovremmo ritrovare il supporto allo stylus e alla tastiera esterna per poterlo usare come un convertibile 2-in-1. Inoltre, il comparto multimediale sarà arricchito dalla presenza di ben 8 speaker stereo.

Prezzo e data d'uscita

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″ sarà presentato ufficialmente l'11 agosto, giorno in cui si terrà la conferenze annuale da parte di Lei Jun. Il prezzo è ancora un mistero, ma immaginiamo sarà più alto del modello Pro da 11″, che in Cina parte di listino da 2.499 yuan, circa 362€. Resta da vedere se Xiaomi deciderà di portarlo ufficialmente anche in Europa o se rimarrà un'esclusiva della Cina.

