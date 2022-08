Xiaomi MIX Fold 2: il punto della situazione ad oggi

Dopo mesi ad immaginare come sarebbe stato il successore del primo Fold, Xiaomi sta per lanciare finalmente Xiaomi MIX Fold 2. Il nuovo pieghevole dell'azienda prende tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche del precedente e le evolve rendendosi quindi un prodotto premium, sicuramente anche nel prezzo.

Xiaomi MIX Fold 2: tutto quello che sappiamo

Design e display

Come si presenta MIX Fold 2? Il ragionamento purtroppo si ferma agli scorci di design che troviamo nel teaser ufficiale di Xiaomi, che ce lo mostra velatamente di profilo e con pochi altri dettagli. Sappiamo di sicuro avrà una colorazione in Oro e che sarà più sottile del precedente modello, spessore di soli 5.4 mm, ma anche con una cerniera tutta nuova auto-sviluppata chiamata micro-droplet (perché ricorda una goccia), che permetterà di avere una grinza quasi invisibile.

Ovviamente, da buon pieghevole a libro che si rispetti, troviamo due tipi di display. Quello esterno sembra trovare una risoluzione da 2520 x 1080 pixel, quindi in Full HD+, con una possibile diagonale da 6.5″. Quello interno dovrebbe essere invece un pannello da 8″ in risoluzione 2.5K, con tecnologia LTPO 2.0 con refresh rate 120 Hz, quasi scontato un AMOLED E5.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Cosa muoverà lo Xiaomi MIX Fold 2? Senza troppi giri di parole, il nuovo foldable sarà mosso dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1, quindi avremo sicuramente il massimo in termini di prestazioni. A questo aggiungeremo sicuramente fino a 12 GB RAM LPDDR5 e fino a 1 TB UFS 3.1, come certificato. Proseguendo, immaginiamo un'ottima batteria, di cui non si conosce già l'entità, che si ricaricherà sicuramente a 67W. Non sappiamo ancora se troveremo anche i chipset indipendenti Surge P1 e G1 dedicati a batteria e ricarica, ma non è ancora sicuro.

Fotocamera

Il comparto fotocamera del MIX Fold 2 troverà sensori di sicura resa, sebbene non sia ancora reso noto di quale si tratterà. Il sensore principale potrebbe essere da 50 MP, ma come detto, non c'è nulla di confermato. Anzi sì, qualcosa c'è: anche per il nuovo Fold, troveremo la collaborazione con Leica, come già avvenuto per la serie 12S e specialmente su 12S Ultra. Per la selfie camera, ci aspettiamo un punch-hole sia interno che esterno, quindi rinunciando all'idea di una fotocamera sotto al display.

Xiaomi MIX Fold 2 – Prezzo e data di uscita

Il nuovo MIX Fold 2 debutterà in Cina il prossimo 11 agosto 2022, nell'ormai noto “Speech” tenuto dall'azienda tramite il suo uomo di punta, cioè Lei Jun. Per quanto riguarda il prezzo, immaginiamo possa restare intorno 1.200€ al cambio, così come fu per il precedente. Tuttavia, non sappiamo se stavolta Xiaomi possa decidere di portarlo sul mercato Global, ma la speranza è sempre l'ultima a morire.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il