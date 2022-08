Ecco le prime foto scattate con i Google Glass di Xiaomi

Così come OPPO, anche Xiaomi si sta prodigando per riportare in auge la categoria degli occhiali smart. Tuttavia, l'ultimo modello presentato non si concentra solo e unicamente sulla realtà aumentata come quello precedente. Il concept attorno agli Xiaomi Mijia Smart Camera Glasses è in tutto e per tutto quello dei tanto iconici quanto fallimentari Google Glass. Mentre sulla destra c'è un display Micro OLED a 3.000 nits per proiettare l'interfaccia, sulla sinistra c'è un comparto fotografico piuttosto avanzato per questa tipologia di prodotto. I sensori in azione sono due: quello principale da 50 MP con matrice Quad Bayer e un teleobiettivo periscopiale da 8 MP con zoom ottico 5x, ibrido 5x e stabilizzazione OIS.

Gli early adopter pubblicano le foto scattate con gli Xiaomi Mijia Glasses Camera

Molto probabilmente, gli Xiaomi Mijia Smart Camera Glasses rimarranno un'esclusiva cinese non destinata a debuttare anche sul mercato Global. Ma il debutto in Cina è avvenuto lo scorso 3 agosto, e grazie ai primi early adopter possiamo capire come sono fatti. La similitudine fra questi e i Google Glass è anche in negativo: così come gli occhiali di Big G, anche quelli di Xiaomi risultano poco compatti e per alcuni potrebbero risultare sgraziati nelle forme. Ma questi sono compromessi che un produttore deve fronteggiare per creare prodotti così evoluti.

L'evoluzione degli occhiali Xiaomi diventa evidente se si analizzano le foto che sono in grado di scattare, come si evince dai primi sample comparsi su Weibo (1, 2, 3). Questa coppia di sensori restituisce immagini più che sufficienti, sia di giorno che di sera, e all'altezza di molti degli smartphone in circolazione. Grazie alla presenza del teleobiettivo con struttura periscopiale, poi, si è in grado di catturare scatti degni di nota anche su lungo raggio.

Ricordiamo che gli Xiaomi Mijia Smart Camera Glasses integrano un chip Snapdragon con 3/32 GB di memoria e un ISP dedicato a gestire il reparto fotografico, oltre a Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0 e una batteria da 1.020 mAh con ricarica magnetica. Sono disponibili in crowdfunding sul mercato cinese al prezzo di 2.499 yuan, circa 360€, per poi salire a 2.699 yuan, circa 390€.

