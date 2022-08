Quest’app rivoluziona lo schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip 4￼

Per quanto sia uno dei suoi punti forti, lo schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip 4 non è perfetto, anzi, e potrebbe essere molto più utile. Una volta chiuso, Z Flip 4 offre all'utente uno schermo da 1,9″, più ampio di quello da 1,1″ dei primi Z Flip ma non per questo molto più versatile. Nonostante le dimensioni maggiorate e qualche novità, l'esperienza generale non è radicalmente diversa di quella vista con Z Flip 3, ma è proprio qui che viene in proprio aiuto un'app come CoverScreen OS.

Lo schermo esterno di Samsung Galaxy Z Flip 4 diventa veramente utile con quest'app

L'avevamo vista proprio in occasione di Z Fold 3, e adesso i creatori di CoverScreenOS hanno giustamente deciso di espanderne la compatibilità con l'ultimo Samsung Galaxy Z Fold 4. Quello che fa quest'app è creare una sorta di sistema operativo parallelo, aggiungendo numerose funzioni allo schermo esterno del flip phone Samsung. Per esempio viene aggiunto un vero e proprio drawer, con cui è possibile lanciare app e giochi installati sullo smartphone; c'è il pieno supporto per notifiche (con tanto di tastiera QWERTY, T9 e vocale), schermata dei Quick Panel, ai widget di terze parti e lettori come Spotify, potendo averne i controlli multimediali a schermo spento. E non mancano funzioni ulteriori, come la possibilità di usare lo schermo esterno come LED di notifica e rispondere alle chiamate WhatsApp, Telegram e così via.

Se foste interessati a provarla sul vostro Samsung Galaxy Z Flip 4, CoverScreen OS è disponibile gratuitamente sull'app store di Google. Trattandosi di un'app in fase di sviluppo, potreste riscontrare qualche bug; inoltre, vista la natura dell'app, potreste riscontrare un consumo maggiorato della batteria.

Scarica CoverScreen OS – Play Store

Fra l'altro, lo sviluppatore di CoverScreen OS è lo stesso di molte app apprezzate nel mondo Android: non perdetevi Energy Ring, Energy Bar, Media Bar e Access Dots.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il