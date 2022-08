Redmi Note 11 NFC si aggiorna in Europa a MIUI 13 e Android 12 | Download

Siamo alle battute finali per la roadmap dell'aggiornamento MIUI 13 basato su Android 12, adesso in rilascio per Redmi Note 11 NFC. Xiaomi è stata criticata per aver lanciato una famiglia Redmi Note 11 interamente basata su Android 11 in un periodo in cui Android 12 era già disponibile. Fatto sta che il major update sta arrivando anche sulla linea mid-range di ultima generazione, come nel caso finora di Redmi Note 11, Note 11S, Note 11E, Note 11 Pro+ e Note 11T Pro/Pro+.

Aggiornamento 16/08: è partito in Europa il roll-out dell'aggiornamento. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

L'aggiornamento MIUI 13 con Android 12 giunge anche su Redmi Note 11 NFC

Per chi fosse interessato, la build che sta venendo rilasciata tramite aggiornamento è la V13.0.2.0.SGKMIXM, perciò parliamo della MIUI 13 Global con Android 12 per Redmi Note 11 NFC, non in fase Stable Beta e quindi in roll-out per tutti.

Anche in Europa | Aggiornamento 16/08

A qualche giorno di distanza dal primo roll-out, la MIUI 13 EEA con Android 12 sta arrivando in Europa su Redmi Note 11 NFC, e lo sta facendo con la build V13.0.1.0.SGKEUXM. Questa volta parliamo di un update in fase Stable Beta, pertanto in fase di rilascio agli utenti Mi Pilot che ne completeranno il beta testing. Se non voleste attendere, potete scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica MIUI 13 e Android 12 per Redmi Note 11 NFC

