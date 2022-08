iQOO Neo 7: il comparto fotografico potrebbe presentare una novità

Non è passato molto tempo dal lancio di iQOO Neo 6 SE, l'ultimo smartphone della serie. Eppure, il produttore cinese avrebbe già in cantiere il prossimo top di gamma. In queste ultime ore, sono emerse Online alcune informazioni sul comparto fotografico di iQOO Neo 7. Ecco tutti i dettagli!

Sarà davvero questa la fotocamera di iQOO Neo 7?

Le ultime indiscrezioni coinvolgono il comparto fotografico del prossimo smartphone iQOO. Stando a quanto trapelato in rete, iQOO Neo 7 sarà dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale Sony IMX766V da 50 MP, lo stesso che abbiamo visto lo scorso anno su vivo X70 Pro. Secondo le indiscrezioni, il comparto fotografico verrà arricchito con un obiettivo da 8 MP e uno da 2 MP, mentre iQOO Neo 6 vede dalla sua parte un sensore principale da 64 MP, accompagnato da un secondo obiettivo da 13 MP e da una lente da 2 MP.

Secondo le indiscrezioni, poi, il prossimo smartphone iQOO sarà dotato di un display AMOLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre ad alimentarlo sarà il SoC MediaTek Dimensity 9000+, oltre a supportare una grande batteria con ricarica rapida. Al momento, tuttavia, nessuna di queste informazioni ha ricevuto una conferma ufficiale, per cui resta da vedere cosa avrà esattamente in serbo il produttore per i suoi utenti.

