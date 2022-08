Teclast M40 Air sarà il tuo quaderno per il ritorno in aula

Con le scuole che ricominciano, ma anche le università, sempre più studenti e docenti utilizzano dispositivi elettronici per fare lezione o semplicemente prendere appunti. Ma se il budget non è enorme, un tablet 4G Android come Teclast M40 Air può fare al caso vostro, specie con l'offerta con doppio Coupon da sfruttare su Amazon.

Perché Teclast è ciò che serve per la scuola o l'università

Perché scegliere Teclast M40 Air? Il tablet ha una serie di caratteristiche lo rendono adatto per più usi e soprattutto per chi va all'università ed è sempre in movimento. Questo perché, sebbene sia comunque compatto, trova un bel display da 10.1″ Full HD+ 16:10, con tanto di filtro per le luci blu per non stancare gli occhi e dunque scrivere i propri appunti.

Grazie poi alla sua memoria da 8 GB RAM e 128 GB di storage, vi permette di poter scaricare le applicazioni più utili alla vostra produttività, ma anche per il vostro relax come i social network o le piattaforme streaming. E visto che si tratta di un modello dotato di SIM 4G, non avrete problemi a guardare le vostre serie TV preferite durante il tragitto in treno o le vostre pause tra una lezione e l'altra. Infine, non dovrete temere l'autonomia, visto che la batteria da 6.000 mAh, unità alla leggerezza di Android 11 pressoché stock, vi permetterà di avere il tablet a disposizione per tanto tempo.

Per acquistare il tablet Teclast M40 Air, potete dunque rifarvi alla promozione in atto su Amazon fino al 21 agosto 2022, che ve lo porta in offerta semplicemente spuntando il Coupon nella pagina prodotto e inserendo l'esclusivo codice sconto al checkout. Inoltre, gode della rapidissima e comodissima spedizione diretta di Amazon Prime.

