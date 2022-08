POCO C40 ufficiale: il low-cost arriva anche in Italia

Dopo i modelli F4 e X4 GT, ecco arrivare un'altra novità per il sub-brand Xiaomi: POCO C40 è il nuovo entry level del brand. Un modello che nasce per arricchire la proposta nella fascia economica da parte della sussidiaria di Xiaomi. In questo approfondimento vi mostriamo tutti i suoi dettagli, fra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia.

Aggiornamento 02/08: POCO C40 è stato presentato ufficialmente anche in Italia. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

POCO C40 ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo entry-level

Design e display

POCO C40 ha un design che ricalca quello di alcuni precedenti modelli POCO, con una cover colorata che contrasta con il vistoso modulo fotografico. Dopo tanto tempo, rivediamo uno smartphone dove il lettore d'impronte è posizionato posteriormente, più precisamente all'interno della sezione che contiene la fotocamera. È disponibile nelle colorazioni Coral Green, POCO Yellow e Power Black, con una finitura della cover realizzata con una texture in simil pelle, ruvida al tatto.

Passando al display, il nuovo entry-level offre un pannello LCD Dot Drop da 6,71″ HD+ (1650 x 720 pixel) con densità di 268 PPI, refresh rate a 60 Hz, protezione Gorilla Glass e una luminosità massima fino a 400 nit. La parte superiore ospita un notch a goccia, all'interno del quale trova spazio la selfie camera. Il corpo misura 169,59 x 76,56 x 9,18 mm per un peso di 204 grammi, con certificazione IP52.

Specifiche tecniche

La vera sorpresa nella scheda tecnica di POCO C40 è il chipset: invece dei classici Snapdragon o MediaTek, la casa cinese ha optato per una soluzione economica prodotta da JLQ, ossia il SoC JR510. Una decisione atipica: si tratta del primo smartphone di un marchio noto ad utilizzare una soluzione di questo marchio. Si tratta di un SoC octa-core fino a 2,0 GHz, con GPU Mali G57 MC1, 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria espandibile via microSD.

Lato connettività troviamo il supporto dual SIM 4G e Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou e ingresso mini-jack da 3,5 mm con Radio FM. In termini di autonomia si punta in alto con una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 18W (in confezione è presente un caricatore da 10W).

Lato software è presente Android 11, personalizzato dalla MIUI 13 for POCO. Concludiamo con la fotocamera, composta da un sensore principale da 13 MP f/2.2 accompagnato da un modulo secondario da 2 MP f/2.4 per l'acquisizione di profondità. Frontalmente, nel notch a goccia, c'è una selfie camera da 5 MP f/2.2.

POCO C40 – Prezzo e uscita

POCO C40 ha un prezzo di listino pari a 169,90€ per la variante da 3/32 GB e 189,90€ per quella da 4/64 GB. È disponibile all'acquisto sullo store ufficiale a partire dal 3 agosto, ma per i primi 5 giorni sarà in offerta Early Bird a 169,90€ per la 4/64 GB, dalle 13:00 del 3 agosto alle 12:59 dell'8 agosto.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il