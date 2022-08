La ricarica di OnePlus Ace Pro sorprende: alte prestazioni garantite

Mancano ormai poche ore al lancio dei due gemelli di OnePlus, precisamente 10T 5G ed Ace Pro, ma già iniziano arrivare i primi feedback in merito alla super ricarica. Infatti, dai primi test privati per il modello cinese, un insider ci porta ottimi risvolti in termini di performance, specie quando lo smartphone è in attività.

OnePlus Ace Pro, ricarica velocissima durante l'utilizzo

A parlare della ricarica OnePlus Ace Pro è stato Digital Chat Station, che ci spiega come il supporto ai 150W stanno portando risultati non di poco conto in termini di test. Ciò che sorprende è che la potenza di ricarica è maggiore quando lo schermo è accesso, dunque quando lo smartphone è in attività, tanto che riesce a mantenersi sopra i 100W di potenza per molto tempo, andando a ricaricare i 4.800 mAh completamente in soli 16 minuti.

Perché sorprende questo risultato? A spiegarlo è sempre lo stesso insider, che spiega come a “riposo”, cioè in stand-by, la potenza è ottimizzata a circa 60-70W, andando ad aumentare oltre i 100 una volta che si utilizza il dispositivo. Questo vuol dire che OnePlus Ace Pro e, immaginiamo, anche 10T possano rendere meglio mentre magari si gioca o si fa altro in ricarica.

Chiaramente, come sempre ipotizziamo, OnePlus deve aver valutato un sistema di controllo delle temperature in queste situazioni, quindi immaginiamo che lo smartphone resti abbastanza fresco in queste condizioni. In ogni caso, se volete dare un'occhiata a come sarà il nuovo Ace Pro, vi lasciamo l'approfondimento dedicato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il