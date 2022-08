OPPO Reno 10x Zoom e Realme X3 SuperZoom: arriva Android 12 in Italia

Anche se l'ultima novità si chiama Android 13, i possessori di OPPO Reno 10x Zoom e Realme X3 SuperZoom possono finalmente aggiornarli ad Android 12. Sia OPPO che Realme stanno iniziando il percorso di roll-out dei nuovi major update, ColorOS 13 e Realme UI 4.0, ma i modelli più datati stanno portando avanti la roadmap conclusiva delle precedenti release. Il flagship di OPPO risale al 2019, quello di Realme al 2020, ma in entrambi i casi parliamo di due ex top di gamma con un focus alla fotocamera, in particolare al teleobiettivo periscopiale e alle relative capacità avanzate di zoom.

ColorOS 12 e Realme UI 3.0 fanno capolino su OPPO Reno 10x Zoom e Realme X3 SuperZoom

Per OPPO Reno 10x Zoom parliamo di un modello che debuttò con Android 9 e la ColorOS 6.0, pertanto è il terzo major update Android (quasi certamente l'ultimo) e il quarto per quanto riguarda l'interfaccia proprietaria. Realme X3 SuperZoom arrivò con Android 10 e Realme UI 1.0, quindi è il secondo major update sia per Android che per l'interfaccia, pertanto incrociamo le dita per Realme UI 4.0 e Android 13.

Per entrambi, l'aggiornamento ad Android 12 è stato ufficialmente rilasciato in Italia: nel caso di OPPO Reno 10x Zoom la build è la CPH1919_11_H.62 della ColorOS 12.1, con dimensioni pari a 3,73 GB; per Realme X3 SuperZoom, invece, è la RMX2086_11_F.01 da 4,09 GB. Se non vi fosse ancora arrivato l'update via roll-out OTA, potrebbe significare che è in fase di rilascio graduale.

