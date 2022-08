Realme UI 4.0 in arrivo: l’azienda ne anticipa le novità

Possiamo mettere da parte i dubbi sui nomi: per la Realme UI 5.0 dovremo attendere, perché adesso è ufficiale che la Realme UI 4.0 sarà il prossimo aggiornamento con Android 13. Pur essendo un'azienda di matrice cinese, Realme ha scelto di mettere da parte i problemi della tetrafobia, cioè la paura del numero 4 che fa parte della superstizione asiatica. La UI di Realme seguirà così un ordine più organico, senza saltare numerazioni per ragioni sconosciute a occidentali e indiani. Ma la compagnia non si è limitata a confermarne il nome, aggiungendo anche numerosi dettagli su quali saranno le novità del major update che si staglia all'orizzonte.

L'aggiornamento alla Realme UI 4.0 è in fase di sviluppo: ecco come cambierà la UI

Così come altri smartphone, anche Realme GT 2 Pro fa parte dei primi modelli a far parte del beta testing di Android 13; e in occasione di un Q&A sul prossimo major update, il team di sviluppo ha risposto alle richieste della community svelando cosa aspettarsi dalla Realme UI 4.0. Innanzitutto, Realme si è impegnata a migliorare il mantenimento delle app in background, affermando che con l'aggiornamento gli smartphone saranno in grado di tenere più app nello sfondo anziché chiuderle automaticamente.

Per quanto riguarda l'estetica, è probabile che Realme UI 4.0 integrerà il design aquatico che abbiamo visto introdotto su OxygenOS 13 e ColorOS 13. Quello che sappiamo per certo è che l'aggiornamento porterà con sé nuovi sfondi animati e nuove animazioni, comprese quelle relative allo sblocco con impronta digitale nello schermo. Inoltre, Realme ha confermato che ottimizzerà l'esperienza di interazione con elementi della UI quali tendina delle notifiche e schermata dei Quick Panel.

Per il momento, questo è quanto sappiamo in via ufficiale sulla prossima Realme UI 4.0: se voleste sapere se il vostro Realme si aggiornerà, vi rimandiamo all'articolo dedicato.

