OnePlus, presto un ecosistema Nord: dagli smartphone alla bilancia smart

Grandi piani in vista per l'ormai sub-brand di OnePlus, cioè la serie Nord. Il marchio, nato semplicemente come modello di smartphone, si sta avviando sempre di più ad espandersi come vero e proprio ecosistema e non è un caso infatti se, oltre ai telefoni, per OnePlus Nord vedremo indossabili, nuove cuffie e anche strumenti smart.

OnePlus Nord: l'ecosistema low cost segnerà la svolta?

and more Nord-branded AIoT products coming up. — Mukul Sharma (@stufflistings) August 19, 2022

A parlare dell'ecosistema che OnePlus sta immaginando per il sub-brand Nord è il leaker Mukul Sharma, che fa un elenco di dispositivi che dovrebbero arrivare molto presto sul mercato Global, cioè l'unico di riferimento per la gamma. Oltre al solo vociferato Nord 3, egli parla ovviamente di Watch e Band, già vociferati, ma anche di nuove cuffie Nord Buds, che sarebbero il terzo modello della serie.

Ma ciò che incuriosisce di più parte dalla bilancia smart, che però non ha ancora un nome definitivo, che però sarà solo una parte di una serie di prodotti AIoT tutti a marchio. Cosa immaginarsi, dunque? Possibile che OnePlus voglia entrare nel segmento, ad esempio, dei vacuum cleaner (come ha fatto anche Realme, del resto), oppure dell'illuminazione smart e perché no, anche lanciare un possibile smart TV a marchio Nord?

Tutto chiaramente è possibile, considerando che OnePlus ha ancora un certo peso fuori dalla Cina e non è solo una branca di OPPO, ma bisognerà attendere le prossime settimane per poter scoprire di più in merito.

