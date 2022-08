Lenovo completa Legion Y70 con un Gamepad ultra-compatto

Lenovo Legion Y70 è sicuramente uno smartphone interessante per molti fattori, sia perché è il gaming phone più sottile del momento, sia perché è anche quello più economico. Ma il brand ha voluto aumentare le qualità in gioco dello stesso, lanciando il Lenovo Legion Gamepad, un pad laterale molto compatto anche nel prezzo.

Lenovo Legion Gamepad: tutte le novità del pad per Y70

Volendo partire dal design, come detto ci troviamo davanti ad un accessorio compatto e che va inserito ad uno dei lati dello smartphone. Ma cosa ci troviamo sopra? Se guardiamo alla parte superiore, notiamo la levetta analogica e sotto troviamo il tasto di accensione contornato da un LED azzurro. Tra l'altro non è neanche pesante, visto che pesa giusto 40 grammi, nonostante il rivestimento in silicone.

Nella parte laterale troviamo un tasto dorsale, mentre sul retro troviamo un altro tasto, entrambi sicuramente utili per giochi di tipo FPS ma non solo. Passando alla batteria, è presente un modulo da 150 mAh che garantisce fino a 6 ore di gioco consecutive e che potete ricaricare tramite Type-C. Per chi utilizza smartphone con la ZUI, leggasi i Legion Phone, la connessione è seamless grazie alla connettività Bluetooth.

Il nuovo Lenovo Legion Gamepad arriva nel mercato cinese con un prezzo molto interessante, visto che costa appena 12€ circa (79 yuan). Immaginiamo che il suo possibile arrivo nel mercato Global sia sostanzialmente contestuale all'arrivo del Legion Y70, di cui ad oggi non si sa ancora nulla relativamente a questo.

