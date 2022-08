WhatsApp: in arrivo una funzionalità che bloccherà gli accessi non autorizzati

Dopo l'arrivo della crittografia end-to-end come impostazione predefinita di tutte le chat di Facebook Messenger, il team di Meta lavora ad una nuova funzionalità che aggiunge un livello di sicurezza aggiuntivo all'account di WhatsApp. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Andiamo!

Su WhatsApp arriverà una funzionalità che incrementerà la sicurezza del proprio account

Il team di Meta starebbe lavorando al fine di rendere le proprie app più sicure e proteggere le informazioni degli utenti da infiltrazioni decisamente non desiderate. Questa volta, i lavori interessano WhatsApp e porteranno al rilascio di una nuova funzionalità che offrirà un maggiore controllo – e sicurezza – sugli accessi all'account.

Dal teardown di WhatsApp svolto da WABetaInfo, è emersa una funzionalità che prevedere la conferma di login quando si vuole accedere al proprio account da un secondo dispositivo diverso da quello sul quale l'account è già attivo e funzionante.

Più nello specifico, quando si tenta di accedere all'account WhatsApp da un altro smartphone, si visualizzerà il seguente avviso: “il numero è già registrato su un altro smartphone. Una notifica di conferma è stata inviata a quel dispositivo per la tua sicurezza”. Sarà pertanto necessario confermare il nuovo accesso dal vecchio cellulare per poter utilizzare l'account su quello nuovo.

Al momento, tuttavia, la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è ancora noto quando verrà rilasciata ufficialmente per dispositivi Android e iOS.

