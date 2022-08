Moto Tab G62: presto un nuovo tablet per l’intrattenimento di tutta la famiglia

Motorola ha annunciato che lancerà presto Moto Tab G62, un nuovo tablet di fascia media pensato per l'intrattenimento di tutta la famiglia. A pochi giorni dal lancio, il dispositivo è già apparso sull'e-commerce indiano Flipkart, facendo trapelare alcune delle sue caratteristiche principali. In questo articolo, facciamo il punto della situazione su tutto quello che è emerso finora su design, caratteristiche, uscita e prezzo di Moto Tab G62.

Moto Tab G62: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Moto Tab G62 sfoggia un design moderno, sottile e compatto, con cornici di uguale spessore su tutti i lati e una scocca posteriore metallica dual-tone. Il tablet presenta una sola fotocamera esterna e una selfie camera, è dotato di un jack audio da 3,5 mm, una porta USB-C e quattro altoparlanti. Per quanto riguarda il display, il dispositivo sfoggia un ampio pannello IPS LCD da 10.6″ con risoluzione 2K, ideale per guardare film e serie TV.

Specifiche tecniche

Parte delle specifiche tecniche di Moto Tab G62 sono emerse su Flipkart, un e-commerce indiano sulla quale è già stata allestita la landing page dedicata al nuovo dispositivo. Da qui apprendiamo che il tablet sarà alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 680, che aprirà la strada ad esperienze multi-tasking e sessioni di gaming fluide, e funzionerà con Android 12.

Moto Tab G62 sarà disponibile in due varianti, una Wi-Fi e una LTE, supporterà una speciale modalità lettura e la modalità multi-utente. Ciò significa che sarà possibile creare più account e destinare, così, l'utilizzo del tablet a tutti i membri della famiglia. Oltre ciò, il tablet offrirà accesso a Google Kids Space, uno spazio di intrattenimento e supporto per lo stilo.

Tra le altre caratteristiche note, la nuova proposta Motorola sarà dotata di una batteria da 7.700 mAh con supporto per la ricarica rapida da 20 W e quattro altoparlanti Dolby Atmos.

Moto Tab G62 – Disponibilità e prezzo

Il lancio di Moto Tab G62 è atteso in India per il prossimo 17 agosto. Non ci sono ancora informazioni sul prezzo di vendita di questo nuovo tablet, ma secondo i rumors il suo costo potrebbe aggirarsi intorno le 15.000 rupie indiane, ovvero circa 185€ al cambio.

