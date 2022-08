Il nuovo mouse wireless di Xiaomi costa solo 5€

Oltre agli smartphone, non dimentichiamoci che Xiaomi è nota per la realizzazione di numerose periferiche per PC, come il nuovo Wireless Mouse Lite 2. Negli scorsi mesi abbiamo visto il mouse da gaming con luci RGB a basso costo, ma anche il tappetino riscaldante per i mesi più freddi dell'anno e tante altre opzioni.

Xiaomi lancia il nuovo Wireless Mouse Lite 2, perfetto per chi cerca una soluzione economica

Con dimensioni di 108,5 x 57,5 x 35,6 mm e un peso di 45 grammi, lo Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 si propone come una soluzione più compatta e facilmente trasportabile; per capirci, il modello precedente misura 113 x 60 x 36 mm per 60 grammi. Xiaomi ha adottato un profilo per la scocca che seguisse l'arcata del palmo della mano, in modo da migliorarne l'ergonomia.

Al suo interno c'è un reparto connettività wireless con supporto 2,4 GHz e utilizza tasti con microswitch TTC, implementati per garantire un feedback tattile soddisfacenti e una certa silenziosità, e una sensibilità di 1000 DPI. Per quanto riguarda l'autonomia, dentro c'è lo slot per una batteria AA che offre una durata di oltre 6 mesi. Il tutto per uno Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 che viene offerto in Cina al prezzo di 39 yuan, circa 5,6€ al cambio.

Attualmente questo mouse non è disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia

