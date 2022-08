Un campeggio tutto relax e comfort con questi gadget gonfiabili!

Siete in partenza per le vacanze o avete voglia di andare in campeggio? In questo articolo, abbiamo selezionato una serie di prodotti di alta qualità che trasformeranno le vostre vacanze estive in un viaggio da sogno, per un comfort che non conosce limiti! Tra tende da campeggio, lettini e poltrone gonfiabili, ecco tutto ciò di cui non potrete fare a meno per il vostro viaggio!

4 gadget di cui non potrete fare a meno per un campeggio in totale relax

Partiamo da GIGA Tent Z01, una tenda da campeggio compatta, spaziosa e facile da montare. Tutto quello che occorre fare, infatti, è premere un pulsante e la tenda si gonfierà automaticamente in pochi minuti, grazie ad una pompa dell'aria incorporata. La certificazione IPX5 rende la tenda impermeabile, per cui offre riparo dalla pioggia mettendo a disposizione un ambiente sempre asciutto e protegge dai forti raggi UV.

Desiderate un maggiore comfort per le vostre giornate in piscina o in campeggio? Rilassatevi su un comodissimo materassino o poltrona gonfiabile a bordo piscina o all'ombra di un grande albero! GIGA Armchair è una poltrona gonfiabile dal design moderno ed elegante pronta all'uso in appena due minuti, che può supportare un peso massimo di 300 kg.

Per una comodità extra, il lettino gonfiabile GIGA Lounger CS1 offre un supporto sagomato per il corpo ed è realizzato in un materiale di alta qualità, estremamente solido e resistente, capace di mantenere la stessa forma indipendentemente da quante volte il lettino viene gonfiato e sgonfiato. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un prodotto che si può gonfiare automaticamente nel giro di appena sessanta secondi. Ottimo sia per rilassarsi che per ospitare qualcuno per la notte.

In alternativa, GIGA Lounger GS1 è un lettino gonfiabile di dimensioni leggermente inferiori, ugualmente compatte e con pompa d'aria integrata, che può gonfiarsi automaticamente in cento secondi. Infine, segnaliamo una super iniziativa: grazie al nostro codice coupon esclusivo, potrete usufruire di uno sconto speciale da 5€ valido per tutti gli acquisti effettuati sul sito superiori a 100€. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

E con questo, avete tutto quello che vi serve per una vacanza da favola, all'insegna del relax e della comodità!

Articolo sponsorizzato.

